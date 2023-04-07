Названа дата возвращения Капризова к матчам после травмы

Кирилл Капризов сыграет с «Сент-Луисом» 9 апреля после месяца отсутствия из-за травмы

Названа дата возвращения российского нападающего Кирилла Капризова к матчам в составе «Миннесоты Уайлд» после месяца отсутствия из-за травмы. Об этом в Twitter сообщил корреспондент The Athletic Майкл Руссо.

Форвард сыграет против «Сент-Луис Блюс» 9 апреля. Сообщается, что Капризов называет это повреждение неудачным стечением обстоятельств и не испытывает неприязни к защитнику «Виннипег Джетс» Логану Стэнли, который сбил его с ног во время игры. «Такие вещи случаются», — добавил хоккеист.

Капризов получил повреждение 9 марта. Стэнли налетел на него всем телом, после чего россиянин, прихрамывая, покинул площадку и до конца игры не появился на льду.

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 65 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач. 25-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.