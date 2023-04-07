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17:42, 7 апреля 2023Наука и техника

Оценена разработка противоспутниковых комплексов на базе МиГ-31 и Ил-76

Леонков: противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 будут ослеплять оптику

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Противоспутниковые комплексы, которые планируется создать на базе МиГ-31 и Ил-76, будут способны ослеплять разведывательную оптику противника. Такую оценку «Известиям» привел военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист прокомментировал сообщение издания «Военная мысль», согласно которому на базе МиГ-31 создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой, а на базе Ил-76 — боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон».

«Сочетание МиГ-31 и противоспутниковой ракеты "Контакт" — это была советская разработка. Она доведена до опытного образца, но в серию не поступила, потому что появились другие, более эффективные ракетные системы, которые могут точно сбивать спутники на орбите», — сказал специалист.

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По его оценке, интерес к данному оружию вновь вырос, поскольку изменились технологии. Эксперт напомнил, что самолет А-60, созданный на базе Ил-76МД, разрабатывался для борьбы с воздушными целями. «Но если что-то там сделать и пытаться с высоты полета воздействовать на какие-то спутники, то можно воздействовать на спутники оптико-электронной разведки, ослепляя их оптику. Для этого надо проводить испытания», — предположил специалист.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны.

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Иван Потапов
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