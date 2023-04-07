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15:51, 7 апреля 2023Силовые структуры

Оперштаб подтвердил задержание одного напавшего на силовиков боевика

Оперштаб подтвердил задержание одного из боевиков, напавших на силовиков в Ингушетии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Один из боевиков, разыскиваемых за нападение на силовиков в Ингушетии, задержан. Это информацию РИА Новостям подтвердили в оперативном штабе региона.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что 22-летний местный житель Амир Боков сдался полиции. Поиски еще трех человек — Мошхоева Микаила Ахмедовича, Гуражева Амирхана Тухановича и Оздоева Адама Магомедовича — продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

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Екатерина Власова
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