Один из напавших на силовиков в Ингушетии боевиков сдался

В Ингушетии сдался один из боевиков, разыскиваемый за нападение на силовиков

В Ингушетии сдался полицейским один из четырех боевиков, разыскиваемый за нападение на силовиков. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Им оказался 22-летний местный житель Амир Боков. Поиски еще трех человек — Мошхоева Микаила Ахмедовича, Гуражева Амирхана Тухановича и Оздоева Адама Магомедовича — продолжаются. МВД Ингушетии за информацию о них объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Позже стало известно, что напавшим на силовиков боевикам удалось скрыться в горах

Перестрелку устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.