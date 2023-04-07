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12:38, 7 апреля 2023Экономика

ЦБ затянул с отзывом лицензий у банков

Центробанк не отзывал лицензии у банков рекордные восемь месяцев

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Центральный Банк не отзывал лицензии у кредитных и некредитных организаций уже восемь месяцев. Так долго с применением крайней надзорной меры регулятор не затягивал с 1991 года, сообщает РБК.

На фоне кризиса и санкций в 2022 году ЦБ также почти не отзывал лицензии у банков и не проводил плановые проверки кредитных организаций. Однако задержка длилась только семь месяцев. Паузу в принудительном закрытии банков длительностью в шесть с половиной месяцев регулятор брал и во время пандемии в 2020 году.

Банк России имеет право отзывать лицензии у тех организаций, которые не соблюдают ключевые нормативы по капиталу, утратили собственные средства или более 14 дней не исполняют требования кредиторов на сумму от 100 тысяч рублей. Также он может принудительно закрыть банки, которые подделывают отчетность, ведут незаконную деятельность или занимаются отмыванием средств.

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Аналитики считают, что ЦБ пошел на ослабление надзорной стратегии в условиях санкций. По словам старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, неясна судьба дочерних предприятий иностранных банков, поэтому регулятор не торопится с расчисткой сектора. Также финансовое положение многих банков могло ухудшиться из-за роста расходов на проблемные резервы по кредитам, негативной переоценки валют и последствий заморозки активов. Поэтому резкие действия ЦБ будут избыточными, добавил независимый аналитик Андрей Бархота.

Ранее замруководителя главной инспекции ЦБ Надежда Костюк предупредила, что Банк России вскоре вернется к практике плановых проверок кредитных организаций. Их тематика будет расширена, но о готовящейся проверке будут предупреждать за 30 дней и указывать, по каким направлениям будет вестись проверка.

В последний раз Центробанк отзывал лицензию у организации 12 августа 2022-го. Тогда регулятор принудительно закрыл Кросна-банк, который по размеру активов был на 290-м месте среди российских банков. Организация около года регулярно нарушала законы о банковской деятельности и нормативы ЦБ в области противодействия отмыванию денег. При этом с 2019 года Кросна-банк устойчиво «операционно убыточен», и получал требования от регулятора адекватно оценивать принимаемые риски.

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Вячеслав Агапов
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