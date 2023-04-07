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07:33, 7 апреля 2023Экономика

Курс доллара превысил 82 рубля

Курс доллара превысил 82 рубля впервые с апреля 2022 года
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Pixabay

В начале торгов на Московской бирже курс доллара продолжил рост последних дней и преодолел отметку в 82 рубля впервые с апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 07:26 он достиг отметки 82,09 рубля.

Евро приближается к отметке 90 рублей, валюта превысила уровень 89,8 рубля. Такая динамика наблюдается на фоне стабилизации нефтяных котировок на уровне 85 долларов за баррель сорта Brent.

С понедельника, 3 апреля, доллар укрепился на пять рублей, евро — на 5,5 рубля. В качестве причин такой тенденции экономисты называют совпадение сразу нескольких факторов.

По итогу введенных год назад ограничений на движение иностранной валюты динамика российский рубль стала с гораздо большей степени определяться соотношением экспорта и импорта в денежном выражении. Сокращение дохода экспортеров, в первую очередь нефтегазовой отрасли, снижает приток долларов на биржу, что снижает курс рубля.

Завершение налогового периода в марте могло потребовать дополнительных продаж валюты, после чего ее предложение резко сократилось. Отдельным обстоятельством стала нехватка китайских юаней, которые в апреле обошли доллар и евро по объемам торгов на Мосбирже. Российские банки начали начали закрывать их дефицит за счет коммерческих покупок, что повышает курс юаня и, как следствие, влияет на курсы доллара и евро по отношению к рублю.

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В свою очередь Bloomberg указывает, что в последние месяцы ускорился процесс выхода иностранных компаний из России с выводом прибыли. В частности, ослабление рубля совпало с новостью о том, что Shell продает проект на Дальнем Востоке более чем за миллиард долларов.

Как утверждает источник «Ведомостей», на фоне нынешней динамики правительство резко ухудшило прогноз по курсу рубля на 2023 год — с 68,3 до 77 рублей за доллар. Другой собеседник издания указал, что пересмотр прогноза социально-экономического развития по-прежнему находится в стадии «бурного обсуждения».

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Платон Щукин
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