Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ахмат
2:0
2-й тайм
live
Урал
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
ЦСКА
1:0
2-й период
live
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
Вулверхэмптон
0:0
1-й тайм
live
Челси
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:1
2-й тайм
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Аталанта
Сегодня
17:30 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|29-й тур
Саутгемптон
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|29-й тур
18:11, 8 апреля 2023Спорт

Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме

Словенское издание Slava обвинило главу УЕФА Чеферина в фальсификации данных в резюме

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина обвинили в фальсификации данных о себе в резюме. Об этом сообщает Marca со ссылкой на словенский портал Slava.

Когда функционер избирался на пост президента УЕФА в 2016 году, он заявил, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год. По информации издания, эти данные являются ложью. Если факт фальсификации установят, избрание Чеферина могут признать недействительным.

5 апреля Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. 55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов
В Москве мужчину ограбили после объявления об обмене 52 тысяч долларов
Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме
Лечащий врач Берлускони рассказал о его состоянии
Охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки
Украина обстреляла из артиллерии приграничный российский регион
Украинские танки Т-64 начнут ремонтировать в Польше
Кириенко дал напутствие участникам форума «Пик возможностей»
В Минобороны Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами нацбезопасности»
Сербского министра захотели отправить в отставку за антироссийские заявления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.