Главу УЕФА обвинили в фальсификации данных в резюме

Словенское издание Slava обвинило главу УЕФА Чеферина в фальсификации данных в резюме

Главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина обвинили в фальсификации данных о себе в резюме. Об этом сообщает Marca со ссылкой на словенский портал Slava.

Когда функционер избирался на пост президента УЕФА в 2016 году, он заявил, что был членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 год. По информации издания, эти данные являются ложью. Если факт фальсификации установят, избрание Чеферина могут признать недействительным.

5 апреля Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. 55-летний словенец был единственным кандидатом на должность. Таким образом, он продолжит руководить организацией до 2027 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. В феврале 2019 года он уже переизбрался на этот пост.