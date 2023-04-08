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22:48, 8 апреля 2023Интернет и СМИ

Украинский журналист Гордон объяснил неучастие сыновей в боевых действиях

Украинский журналист Гордон заявил, что два его сына не на фронте, так как живут в США
Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон. Кадр видео: «И грянул Грэм» / YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» объяснил, почему трое его сыновей не участвуют в боевых действиях.

По его словам, его старший сын страдает тяжелым заболеванием, «с которым не то что в армию, а вообще жить тяжело».

Говорят о двух других своих сыновьях, Гордон заявил, что они не на фронте, так как живут в США, а один из них имеет американское гражданство. Журналист добавил, что они родились не на Украине.

Басманный суд в Москве заочно арестовал Гордона на два месяца за фейки о российской армии 22 июля 2022 года. 19 июля стало известно, что МВД России объявило украинского журналиста в розыск.

Причиной для этого стало уголовное дело по трем статьям, возбужденное в марте в отношении него Следственным комитетом России. Следователи установили, что Гордон в эфире телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан РФ по национальному и языковому признаку.

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Марина Совина
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