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02:37, 8 апреля 2023Мир

Пользователям Google Pay ошибочно начислили по 1000 долларов

Google ошибочно начислила пользователям сервиса Google Pay от 10 до 1000 долларов

Фото: Ashish Vaishnav / Globallookpress.com

Некоторые пользователи сервиса бесконтактных платежей Google Pay неожиданно для себя получили от 10 до тысячи долларов. Начисление произошло по ошибке компании Google, при этом она не требует от тех, кто успел потратить деньги, вернуть их. Об этом пишет издание Ars Technica.

Так, журналист Мишааль Рахман написал на своей странице в Twitter, что получил 46 долларов. Другие пользователи сообщали о пополнении баланса на сотни долларов, а одному из них пришло 1072 доллара.

Позже Рахман сообщил, что Google забрал деньги и отправил электронное письмо, в котором объяснялось, что деньги были зачислены по ошибке. Также в компании уточнили, что у некоторых пользователей переводы были отменены. Однако это удалось сделать не во всех случаях.

Ранее сообщалось, что в России появится новый способ бесконтактной оплаты. Крупные российские банки планируют запустить услугу по оплате товаров с помощью платежных наклеек уже в этом году.

Также россиянам назвали альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay. Это, например, SberPay и MirPay, которые работают с картой «Мир», а также Huawei Pay. Также постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.

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Екатерина Подвигина
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