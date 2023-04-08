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19:48, 8 апреля 2023Экономика

Италия пересмотрела детали сделки НПЗ «Лукойла» из-за вмешательства США

FT: Италия пересмотрела детали сделки НПЗ «Лукойла» фонду из Кипра из-за вмешательства США

Фото: Михаил Безносов / РИА Новости

Итальянские чиновники спешно пересматривают сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB, принадлежавшего «Лукойл», из-за вмешательства США. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Планировалось, что сделка стоимостью в 1,5 миллиарда евро будет закрыта к 31 марта, но итальянские чиновники взяли дополнительное время на изучение деталей. По информации издания, США смутила продажа НПЗ компании G.O.I. Energy, которая принадлежит кипрскому инвестфонду Argus New Energy Fund и обошла предложения от других организаций, выразивших интерес к покупке объекта, в том числе американской компании Crossbridge Energy Partner. Вашингтон обратился к Риму с неофициальной просьбой убедиться в том, что в G.O.I. Energy нет российского участия.

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Один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире Trafigura, также участвующий в сделке по продаже НПЗ, подтвердил газете, что его представители провели встречу с итальянскими чиновниками, чтобы «ответить на их вопросы». В сингапурской компании отметили, что встреча прошла позитивно, и согласование сделки продвигается. По словам собеседников издания, скорее всего, этот процесс завершится уже на следующей неделе.

О том, что «Лукойл» достиг соглашения о продаже НПЗ ISAB на итальянском острове Сицилия стало известно в январе 2023 года. Отмечалось, что G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura ради обеспечения эффективной работы комплекса после продажи. За счет договоренности должны будут обеспечиваться непрерывные поставки сырья на завод. Перед сделкой, в начале декабря 2022 года, власти Италии согласовали введение внешнего управления на заводе сроком на год в рамках чрезвычайных мер по поддержанию работы предприятия, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.

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Виктория Кондратьева
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