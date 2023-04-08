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21:38, 8 апреля 2023Мир

Захарова осудила отношение Запада к подозреваемой в теракте против Татарского

Захарова: на Западе из подозреваемой в убийстве Татарского пытаются лепить образ жертвы
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила отношение Запада к Дарье Треповой, которая обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы. Изначально этот теракт имел очевидные характеристики преступления под чужим или ложным флагом — очередная инсценировка, столь любимый Западом прием»,— заявила она.

По ее словам, никто из западных журналистов не выразил сострадания к пострадавшим. Она подчеркнула, что патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма. «Это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ. Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества», — написала она.

8 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Владленом Татарским. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

Обвинение в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.

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Марина Совина
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