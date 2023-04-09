Скопление военной техники Китая у срединной линии с Тайванем объяснили

Политолог Губин: Китай не признает срединную линию с Тайванем, поэтому пересекает ее

Военная техника Китая во время учений в акватории Тайваня пересекает срединную линию с островом, поскольку Пекин не признает эту границу. Так причину скопления кораблей и самолетов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

«Это плановые учения, которые проходят согласно тому сценарию, который командование утвердило, с проходом кораблей, с пролетом самолетов боевой авиации. Линия, о которой говорят тайбэйские власти, существует исключительно у них в голове. Это некая срединная линия, которая в Тайваньском проливе проведена умозрительно. Тайвань для себя считает ее чем-то важным. Пекин ничего подобного не признает — ни идентификационной зоны противовоздушной обороны, никаких срединных линий, поэтому он проводит действия там, где считает нужным, в соответствии со своими интересами безопасности и возможными сценариями», — объяснил политолог.

Министерство обороны Тайваня зафиксировало 58 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) рядом с островом. Reuters со ссылкой на источник также сообщает, что у срединной линии Тайваньского пролива замечены около 20 кораблей, 10 из которых принадлежат Пекину, еще 10 — Тайбэю. По информации агентства, число замеченных китайский самолетов достигло 71.

Это демонстрация того, что НОАК сильна и набирает свои способности и возможности Андрей Губин кандидат политических наук

«Любые иллюзии нынешних тайваньских властей о том, что остров может существовать отдельно и пользоваться какой-то международной поддержкой в любом виде, в Пекине не вызывают радости. Конечно, китайские власти говорят о том, что никакого международного признания Тайваня как отдельной единицы существовать не может. Тайвань существует только в виде единого Китая», — добавил Андрей Губин.

Китайские военные 8 апреля начали трехдневные учения в акватории Тайваня. Во время маневров они отрабатывают окружение острова, который официальный Пекин считает своей территорией. По официальной информации, в учениях задействованы ракетная артиллерия дальнего действия, морские эсминцы, ракетные катера, истребители и бомбардировщики.

Учения стартовали после возвращения главы администрации Тайваня Цай Инвэнь из США. В Калифорнии она встретилась с американскими конгрессменами, в том числе со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти. Он сменил на этом посту Нэнси Пелоси, которая приезжала на остров с громким визитом.