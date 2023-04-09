«Звезда»: неизвестная женщина с вооруженной охраной пришла проститься с Татарским

Неизвестная женщина в сопровождении нескольких вооруженных охранников пришла проститься с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) на Троекуровское кладбище в Москве. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Женщину окружали четыре охранника в балаклавах с оружием и в бронежилетах. По информации журналиста Александра Черных, на похоронах охрана сопровождала семью погибшего корреспондента.

8 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Владленом Татарским. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище. В честь погибшего также дали салют, а военные прошли маршем. Погребение прошло под музыку военного оркестра, который исполнял в том числе гимн России.

По данным ТАСС, на траурную церемонию приехали больше тысячи человек. В том числе на кладбище прибыл основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

Обвинение в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.