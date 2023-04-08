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15:13, 8 апреля 2023Россия

Владлена Татарского похоронили в Москве

Владлена Татарского, погибшего в теракте, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Уточняется, что гроб с телом военкора предали земле. В честь погибшего также дали салют, а военные прошли маршем. Погребение прошло под музыку военного оркестра, который исполнял в том числе гимн России.

О завершении официальной части мероприятия стало известно ранее. Прощание с корреспондентом проходило 8 апреля. По данным ТАСС, на траурную церемонию приехали больше тысячи человек. В том числе на кладбище прибыл основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной. При теракте пострадали более 40 человек. Уже известно, что обвинение по этому факту предъявлено Дарье Треповой, которая, по данным Следственного комитета России, передала военному корреспонденту в кафе статуэтку с взрывчаткой.

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Варвара Кошечкина
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