Тренер Оливейры высказался о проведении реванша с Махачевым

Тренер Оливейры Диего Лима выразил уверенность в том, что реванш с Махачевым состоится

Диего Лима, тренер бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Чарльза Оливейры, высказался о проведении реванша с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит sherdog.com.

Лима выразил уверенность в том, что вторая встреча с Махачевым рано или поздно состоится. «Сейчас Чарльз тренируется усерднее, чем когда-либо. Если реванш состоится, бьюсь об заклад, он получится другим», — добавил он.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.