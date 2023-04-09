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13:13, 9 апреля 2023Спорт

Стали известны подробности травмы Овечкина

The Athletic: хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин травмировал верхнюю часть тела

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму. О ее подробностях стало известно The Athletic.

По информации источника, 37-летний хоккеист повредил верхнюю часть тела. Отмечается, что он должен в скором времени вернуться к тренировкам.

Согласно рейтингу The Athletic, Овечкин оказался вне сотни самых ценных игроков НХЛ сезона-2022/2023. 5 апреля «Вашингтон», за который выступает россиянин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. 26 марта он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, до 72 голов. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.

Анастасия Борисова
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