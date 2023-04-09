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20:58, 9 апреля 2023Спорт

«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей дублем отметился Никита Кривцов, еще один гол в активе Джона Кордобы. Единственный гол «Пари НН» на счету Тимура Сулейманова, реализовавшего пенальти.

Благодаря победе «Краснодар» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды теперь 35 очков. Нижегородская команда остается в числе аутсайдеров чемпионата страны и с 19 очками располагается на 13-й строке.

4 апреля «Пари НН» объявил о смене главного тренера. Клуб расторг контракт с Артемом Горловым по соглашению сторон, после чего команду возглавил Сергей Юран.

Дарья Коршунова
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