Появились подробности лечения Костомарова

«112»: с готовящимся к протезированию Романом Костомаровым работают инструктор и психолог

С готовящимся к протезированию олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым начали работать инструктор и психолог. Подробности лечения спортсмена стали известны Telegram-каналу «112».

Отмечается, что на данный момент Костомарову не рекомендованы перелеты из-за угрозы тромбоза. По информации источника, спортсмен продолжает принимать препараты, снижающие свертываемость крови.

31 марта появилась информация, что фигуриста могут перевести в клинику в Германии для создания и установки протезов. Однако жена Костомарова Оксана Домнина опровергла это.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.