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16:11, 31 марта 2023Спорт

Жена Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику

Оксана Домнина опровергла информацию о переводе Романа Костомарова в немецкую клинику

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опровергла информацию о переводе спортсмена в немецкую клинику. Ее слова приводит ТАСС.

Домнина рассказала, что в их семье не обсуждался и не обсуждается возможный переезд. «Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — добавила она.

Ранее 31 марта канал РЕН ТВ сообщил, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для создания и установки протезов. Отмечалось, что спортсмен и его семья также рассматривают российские медицинские центры.

28 марта стало известно, что врачам удалось остановить распространение некроза в организме Костомарова, мозговое кровообращение также пришло в норму. RT сообщал, что спортсмена готовят к протезированию.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног и всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Андрей Стрельцов
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