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15:39, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине отправили в отставку главу Счетной палаты

Депутат Гончаренко заявил, что Рада отправила в отставку главу Счетной палаты Пацкана
Валерий Пацкан

Валерий Пацкан. Фото: Mikhail Palinchak / Wikimedia

Верховная Рада отправила в отставку главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Это один из последних условно независимых элементов контроля в государстве, и он переходит под контроль власти», — высказался он. Гончаренко уточнил, что за решение об отставке Пацкана проголосовали 250 депутатов Рады.

В октябре 2022 года экс-главу Счетной палаты обвинили в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом. Как сообщали украинские СМИ, речь идет о 117,65 тысячи гривен. Пацкан заявил, что квартира, за которую он якобы получал компенсацию, непригодна для проживания, а слухи о ней «периодически распространяются заинтересованными лицами».

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Кристина Есикова
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