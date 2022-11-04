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13:07, 4 ноября 2022Бывший СССР

Глава Счетной палаты Украины ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Глава Счетной палаты Украины Пацкан ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Фото: Mikhail Palinchak / Wikimedia

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Как уточняет РИА Новости, речь идет о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье из госбюджета.

«Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины — прим. «Ленты.ру») и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой — прим. «Ленты.ру») в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом», — цитирует агентство депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

По оценке украинских медиа, речь может идти о незаконном получении 117,65 тысячи гривен (чуть менее 200 тысяч рублей по курсу от 4 ноября 2022 года). Сам Пацкан о скандале сообщил еще 24 октября. Тогда теперь уже экс-глава Счетной палаты отметил, что квартира, за которую он якобы получал компенсацию, непригодна для проживания, а слухи о ней «периодически распространяются заинтересованными лицами».

На международной арене Пацкан получил известность после своего предложения списать многомиллиардные долги Украины. Свою инициативу он объяснил масштабами разрушений в Украине, из-за которых международные финансовые организации «должны пересмотреть долговую политику».

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Олег Давыдов
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