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13:17, 12 апреля 2023Культура

Режиссер «Холопа» приступил к съемкам второй части фильма

Режиссер «Холопа» Клим Шипенко рассказал, что приступил к съемкам второй части фильма

Кадр: фильм «Холоп»

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко рассказал, что приступил к съемкам второй части картины. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Кинематографист отметил, что авторы ленты успели снять «небольшой блок» проекта в прошлом году, однако над основной частью «Холопа 2» предстоит работать в будущем, а также заявил, что к касту второй части картины присоединится российская актриса Аглая Тарасова.

«Мы пытаемся остаться в том жанре, его развить, сделать интереснее, красивее. Новую героиню, которую играет Аглая Тарасова, будет перевоспитывать герой Милоша Биковича», — поделился режиссер.

Шипенко добавил, что ни разу не снимал продолжений созданных им фильмов, а также признался в желании создать еще более успешное кино: «Здесь же было очевидно, что зритель хочет развития истории. Так что это тоже эксперимент — с собой, профессией».

В 2020 году «Холоп» собрал в прокате более трех миллиардов рублей, став самым кассовым российским фильмом. Рекорд картины удалось побить проекту «Чебурашка», вышедшему на экраны 1 января этого года.

Ранее стало известно, что премьера частично снятого в космосе фильма Клима Шипенко «Вызов» состоится 20 апреля.

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Анастасия Астахова
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