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08:09, 12 апреля 2023Экономика

Италия разрешила «Лукойлу» продать завод на Сицилии

Правительство Италии разрешило продажу местного завода «Лукойла» кипрской G.O.I. Energy

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Италии разрешило продажу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» ISAB, расположенного на Сицилии, кипрской компании G.O.I. Energy, пишет местная газета il Fatto Quotidiano.

Совет министров одобрил сделку с рядом условий. Власти потребовали, чтобы у них была возможность отслеживать происхождение нефти, поступающей на завод, контролировать загруженность производственных мощностей предприятия и уровень занятости персонала.

Швейцарская «дочка» «Лукойла» Litasco заключила сделку с G.O.I. Energy, подразделением кипрского инвестфонда Argus New Energy Fund, еще в январе. Тогда сообщалось, что покупатель договорился о поставках нефти на НПЗ с одним из крупнейших международных трейдеров Trafigura.

Тем не менее в том, что связи завода ISAB c Россией будут окончательно разрушены, усомнились в США. В апреле американские чиновники обратились к Италии с неофициальной просьбой удостовериться, что в G.O.I. Energy нет российского участия. Ввиду этого Рим провел дополнительное расследование в отношении сделки, результаты которого оказались удовлетворительными и позволили окончательно одобрить сделку.

До введения европейских санкций завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывал российскую нефть Urals, однако с 5 декабря в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт этого сырья из России. Чтобы избежать потери рабочих мест и перерабатывающих мощностей, в начале декабря власти Италии согласовали введение внешнего управления на предприятии, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.

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Софья Ермакова
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