Италия разрешила «Лукойлу» продать завод на Сицилии

Правительство Италии разрешило продажу местного завода «Лукойла» кипрской G.O.I. Energy

Правительство Италии разрешило продажу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» ISAB, расположенного на Сицилии, кипрской компании G.O.I. Energy, пишет местная газета il Fatto Quotidiano.

Совет министров одобрил сделку с рядом условий. Власти потребовали, чтобы у них была возможность отслеживать происхождение нефти, поступающей на завод, контролировать загруженность производственных мощностей предприятия и уровень занятости персонала.

Швейцарская «дочка» «Лукойла» Litasco заключила сделку с G.O.I. Energy, подразделением кипрского инвестфонда Argus New Energy Fund, еще в январе. Тогда сообщалось, что покупатель договорился о поставках нефти на НПЗ с одним из крупнейших международных трейдеров Trafigura.

Тем не менее в том, что связи завода ISAB c Россией будут окончательно разрушены, усомнились в США. В апреле американские чиновники обратились к Италии с неофициальной просьбой удостовериться, что в G.O.I. Energy нет российского участия. Ввиду этого Рим провел дополнительное расследование в отношении сделки, результаты которого оказались удовлетворительными и позволили окончательно одобрить сделку.

До введения европейских санкций завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывал российскую нефть Urals, однако с 5 декабря в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт этого сырья из России. Чтобы избежать потери рабочих мест и перерабатывающих мощностей, в начале декабря власти Италии согласовали введение внешнего управления на предприятии, которое закрывает 22 процента потребностей страны в топливе.

