Внешность Киркорова раскритиковали в сети фразой «то ли клоун, то ли дед Мороз»

Певца Филиппа Киркорова раскритиковали фанаты за новый образ с белой бородой

Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова раскритиковали в сети за новую внешность. Соответствующий ролик с негативными фразами в комментариях появились в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летний певец предстал в атласном костюме мятного оттенка, белой рубашке, а также сиреневом пальто. Помимо этого, Киркоров примерил светлые кроссовки со стразами и очки с прозрачными стеклами. Вдобавок исполнитель сделал укладку на седых волосах и продемонстрировал густую бороду.

Подписчики обругали Киркорова за нелепый образ в комментариях под публикацией. «То ли клоун, то ли дед Мороз», «Вспомнила песню "Розовый фламинго"», «Кто над вами так издевается», «Вы переборщили», «Этот образ просто жесть», — высказались фанаты.

Известно, что ранее артист обращался за помощью к пластическому хирургу. Кроме того, певец признался, что в его внешности нет ничего натурального.

В марте Филипп Киркоров появился на публике в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети. На опубликованных фото Киркоров позировал в блестящем костюме бренда Dsquared2 с пайетками синего цвета с рваными брюками. При этом было видно, что артист вышел в свет в пиджаке на голое тело, а в качестве обуви он выбрал коричневые казаки.