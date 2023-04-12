Раскрыты сроки выхода в продажу «Москвича 6»

Гендиректор «Москвича» Пронин: производство «Москвича 6» начнется в июле-августе

Гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин раскрыл сроки начала серийного производства модели «Москвич 6» — оно стартует уже в июле-августе. Об этом пишет РИА Новости.

В продажу седан выйдет в сентябре. Пронин напомнил, что в 2023 году завод представит россиянам еще одну новинку — среднеразмерный кроссовер. По его словам, модель покажут «в каком-то обозримом будущем».

Презентация «Москвича 6» прошла 4 апреля. Модель представляет собой китайский JAC Sehol A5, который, в свою очередь, является рестайлингом модели JAC J7 и официально продается в России с декабря 2020 года.

Завод «Москвич» запустили на базе бывшего предприятия Renault, перешедшего под контроль Москвы в мае 2022 года. С января покупателям доступно две модели бренда: городской кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». Стоимость первого начинается от 1,97 миллиона рублей, второго — от 3,5 миллиона рублей.