Бывший завод Renault официально стал «Москвичом»

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Московский автомобильный завод, который в середине мая французский производитель Renault продал российским властям, официально переименован в «Москвич». На соответствующую информацию, зафиксированную в ЕГРЮЛ, обратил внимание РБК.

Как следует из записи от 3 июня, новым руководителем предприятия стал замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, пришедший на смену Яну Птачеку, а совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий». Ее через АО «Особая экономическая зона "Зеленоград"» контролирует департамент имущества Москвы.

Производство на бывшем заводе Renault остановилось в конце февраля. В конце марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а в середине мая вышла из всех активов, в том числе продала контрольный пакет акций «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».

Стоимость сделки не называлась, однако иностранные СМИ утверждают, что за свои активы Renault получит два рубля. При этом концерн получил право обратного выкупа доли в «АвтоВАЗе», но права на московский завод переданы полностью.

К производству новых «Москвичей» московские власти предполагают привлечь иностранных партнеров. Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце мая подтвердил информацию о том, что в первую очередь ведется поиск китайского партнера. До этого мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что создать современный автомобиль своими силами невозможно.

