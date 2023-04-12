Китай заподозрили в попытке помочь России через Иран

Politico: Иран начал переговоры с РФ и КНР по топливу для используемых в СВО ракет

Иран начал секретные переговоры с КНР и Россией по закупке топлива для ракет, используемых российской армией в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает американский журнал Politico.

Как утверждает источник издания в посольских кругах, в Пекине иранский дипломат Саджад Ахадзаде договорился о закупке у российских и китайских компаний перхлората аммония, используемого для производства твердотопливных ракет, которые Иран поставляет российской армии.

По версии издания, эта схема позволяет Пекину через иранское посредничество существенно помочь Москве в конфликте на Украине в обход международных санкций и без ведома торговых партнеров на Западе, портить отношения с которыми не в интересах КНР.

Politico указывает, что закупка перхлората аммония у частных компаний из России и Китая якобы позволяет формально обходить запрет, установленный ООН в 2015 году для стран-членов организации, по продаже Ирану этого важного в ракетостроении компонента.

Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном по военному сотрудничеству за помощь Тегерана в ходе СВО.

До этого власти США не смогли предоставить доказательства передачи Ираном ракет для России. При этом Москва отрицает поставки иранского вооружения, а также их использование в украинском конфликте.

