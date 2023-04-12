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22:36, 12 апреля 2023Спорт

Ротенберг ответил на вопрос о будущем в СКА после поражения в плей-офф КХЛ

Роман Ротенберг заявил, что продолжит работу в СКА после поражения команды в плей-офф КХЛ
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения в полуфинале Кубка Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем свою работу. Я благодарен руководству за доверие», — заявил тренер.

Ранее 12 апреля СКА уступил ЦСКА в решающем матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Серия завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

Андрей Стрельцов
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