Ротенберг ответил на вопрос о будущем в СКА после поражения в плей-офф КХЛ
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения в полуфинале Кубка Гагарина. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы продолжаем свою работу. Я благодарен руководству за доверие», — заявил тренер.
Ранее 12 апреля СКА уступил ЦСКА в решающем матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Серия завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».
Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.