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21:19, 12 апреля 2023Спорт

ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Московский ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда выиграла у петербургского СКА в финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4-2. Решающий матч между клубами завершился со счетом 3:0. Ворота соперников поразили Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц.

Ранее в финал турнира вышел казанский «Ак Барс». Клуб обыграл омский «Авангард» в финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 4-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
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