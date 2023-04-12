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11:44, 12 апреля 2023Мир

В МИД пожаловались на невыдачу виз для участия в заседаниях Совбеза ООН

Замглавы МИД РФ Рябков: Лаврову и делегации не выдали визы для участия в заседаниях СБ ООН

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Всей российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым еще не выданы визы для участия в апрельских заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Пока визы не выданы. Ни одна виза не выдана», — заметил российский дипломат.

1 апреля, председательство в СБ ООН на месяц перешло к России. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что для некоторых стран такая перспектива была «словно кость поперек горла», однако подчеркнул, что «в ООН все-таки действует международное право». По его словам, попытки спровоцировать Москву обречены на провал.

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Глеб Бажуткин
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