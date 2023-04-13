Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Монте-Карло
Даниил Медведев
Сегодня
19:45 (Мск)
Александр Зверев
Монте-Карло
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:45, 13 апреля 2023Спорт

В России оценили намерение шести стран создать альтернативную IBA федерацию

В Федерации бокса России назвали ожидаемым решение создать орган, альтернативный IBA

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов оценил намерение шести стран создать организацию, альтернативную Международной федерации бокса (IBA). Его слова приводит «Чемпионат».

«Первым шагом для них будет признание от Международного олимпийского комитета. Все идет к тому, как обычно, — то, что хорошо работает, нужно сломать», — заявил Кравцов, назвав это решение ожидаемым. Он выразил надежду на то, что отделившимся от IBA странам не хватит ресурсов, чтобы создать орган для управления мировым боксом.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что Великобритания и США создадут ассоциацию, альтернативную IBA, и назовут ее World Boxing. В организацию также войдут национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара
Раскрыты имена артистов фестиваля VK Fest
Илон Маск попал в список самых влиятельных людей года
Венгрия выйдет из структуры подконтрольного России банка
В России письма школьников участникам СВО нашли в мусорном баке
Хирург раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц
В России оценили намерение шести стран создать альтернативную IBA федерацию
Вышедшую на улицу обнаженной актрису выписали из психиатрической больницы
Утопивший жену в ведре россиянин предстанет перед судом
Разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.