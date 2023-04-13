В России оценили намерение шести стран создать альтернативную IBA федерацию

В Федерации бокса России назвали ожидаемым решение создать орган, альтернативный IBA

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов оценил намерение шести стран создать организацию, альтернативную Международной федерации бокса (IBA). Его слова приводит «Чемпионат».

«Первым шагом для них будет признание от Международного олимпийского комитета. Все идет к тому, как обычно, — то, что хорошо работает, нужно сломать», — заявил Кравцов, назвав это решение ожидаемым. Он выразил надежду на то, что отделившимся от IBA странам не хватит ресурсов, чтобы создать орган для управления мировым боксом.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что Великобритания и США создадут ассоциацию, альтернативную IBA, и назовут ее World Boxing. В организацию также войдут национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.