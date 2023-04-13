Медведева обратилась к пережившему несколько ампутаций Костомарову

Евгения Медведева рассказала, что поддерживает пережившего несколько ампутаций Костомарова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка пожелала пережившему несколько ампутаций Костомарову здоровья и сил для выздоровления, отметив, что российские фигуристы поддерживают его на протяжении всего процесса восстановления. «Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании», — рассказала Медведева.

31 марта появилась информация, что фигуриста могут перевести в клинику в Германии для создания и установки протезов. Однако жена Костомарова Оксана Домнина опровергла это.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.