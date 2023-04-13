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21:50, 13 апреля 2023Мир

Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29

Минобороны ГДР подтвердило разрешение Польше передать Украине пять МиГ-29

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Варшаве передать Киеву пять самолетов МиГ-29, полученных из запасов ГДР в 2002 году. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

Отмечается, что правительство ФРГ одобрило поступившую в четверг заявку Польши на реэкспорт истребителей из старых запасов ГДР.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что рад принятию этого решения. «Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно приняли это решение», — констатировал он.

13 апреля стало известно, что Польша обратилась к Германии, попросив разрешение на поставку ВСУ самолетах МиГ-29. Ранее пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ заявила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Киеву 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

Анонсируя решение о передаче, Писториус говорил, что власти Германии не видят в этой поставке принципиальной проблемы, поскольку таким образом будут пополнены запасы самолетов Украине. Однако, по его словам. в Берлине сомневаются, что благодаря передаче Киеву самолетов ГДР Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут на качественно новый уровень.

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Екатерина Подвигина
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