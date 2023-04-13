Картаполов допустил рассылку электронных повесток весной

Депутат Картаполов допустил рассылку электронных повесток во время весеннего призыва

Электронные повестки призывникам могут начать рассылать уже во время весеннего призыва, допустил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

«Это не исключено. Но не исключаю того, что будет проходить в тестовом режиме. Речь идет об апробации электронных повесток, но не о введении обеспечительных мер», — пояснил он.

Депутат добавил, что в тех местах, где есть возможность формировать базы данных призывников или где они уже сформированы на региональном или районном уровнях, военкоматы смогут рассылать электронные повестки с момента вступления федерального закона в силу.

На вопрос журналистки, есть ли такая техническая возможность у Москвы и Санкт-Петербурга — «самых передовых городов страны», — Картаполов ответил: «Возможно, есть, я не могу с уверенностью сказать об этом. Но не исключено».

При этом депутат признал, что наладить систему электронных повесток удастся только к осеннему призыву. «Я думаю, что к осеннему призыву эта система будет готова практически полностью. Конечно, нельзя исключать каких-то моментов, но они всегда были и будут, и будут оперативно исправляться», — сказал парламентарий.

Такие сроки запуска электронного реестра призывников называл и глава Минцифры Максут Шадаев. При этом точные сроки, по его словам, будут определены после принятия закона. Также Шадаев сообщил, что через «Госуслуги» можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить право на отсрочку.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

В день принятия закона нижней палатой парламента Картаполов заявил, что в весенний призыв электронные повестки через «Госуслуги» рассылаться не будут.