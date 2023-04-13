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09:25, 13 апреля 2023Россия

Картаполов допустил рассылку электронных повесток весной

Депутат Картаполов допустил рассылку электронных повесток во время весеннего призыва

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Электронные повестки призывникам могут начать рассылать уже во время весеннего призыва, допустил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

«Это не исключено. Но не исключаю того, что будет проходить в тестовом режиме. Речь идет об апробации электронных повесток, но не о введении обеспечительных мер», — пояснил он.

Депутат добавил, что в тех местах, где есть возможность формировать базы данных призывников или где они уже сформированы на региональном или районном уровнях, военкоматы смогут рассылать электронные повестки с момента вступления федерального закона в силу.

На вопрос журналистки, есть ли такая техническая возможность у Москвы и Санкт-Петербурга — «самых передовых городов страны», — Картаполов ответил: «Возможно, есть, я не могу с уверенностью сказать об этом. Но не исключено».

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При этом депутат признал, что наладить систему электронных повесток удастся только к осеннему призыву. «Я думаю, что к осеннему призыву эта система будет готова практически полностью. Конечно, нельзя исключать каких-то моментов, но они всегда были и будут, и будут оперативно исправляться», — сказал парламентарий.

Такие сроки запуска электронного реестра призывников называл и глава Минцифры Максут Шадаев. При этом точные сроки, по его словам, будут определены после принятия закона. Также Шадаев сообщил, что через «Госуслуги» можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить право на отсрочку.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

В день принятия закона нижней палатой парламента Картаполов заявил, что в весенний призыв электронные повестки через «Госуслуги» рассылаться не будут.

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Никита Абрамов
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