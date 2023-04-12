В Минцифры заявили о возможности обжаловать получение повестки через «Госуслуги»

Глава Минцифры Шадаев: обжаловать получение повестки можно будет через «Госуслуги»

Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что через «Госуслуги» можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить право на отсрочку. Его слова приводит ТАСС.

Глава министерства отметил, что пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку, так как в этом случае его данные будут исключены еще во время формирования списка рассылки. «Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на "Госуслугах" и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы», — заверил Шадаев.

Помимо того, по его словам, можно будет обжаловать решения военкоматов об ограничительных мерах и постановке на учет. Подобные обращения, как указал министр, будут рассматриваться в ускоренном упрощенном порядке — в течение пяти дней. Заниматься ими будет не военком, а региональная призывная комиссия, добавил он. «Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками ИТ-отрасли», — заявил глава Минцифры.

Он также раскрыл, что в случае если гражданину пришла повестка, но он не смог явиться в военкомат по уважительной причине (к примеру, по болезни), об этом можно будет сообщить на «Госуслугах».

Ранее Шадаев обозначил срок запуска в России реестра военнообязанных. Министр сообщил, что, вероятнее всего, реестр начнет функционировать в полном объеме не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Госдума во вторник, 11 апреля, приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом