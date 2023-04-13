Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Хауме Мунар
Монте-Карло
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Лоренцо Сонего
Монте-Карло
Реал Мадрид
2:0
Завершен
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Милан
1:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
05:34, 13 апреля 2023Спорт

Тарасова оценила запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады

Тарасова заявила, что канадские чемпионки ОИ не будут страдать из-за запрета на въезд в РФ
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет олимпийским чемпионкам из Канады Меган Дюамель и Тесе Вертью на въезд в РФ. Ее слова приводит «Чемпионат».

«А они что, собирались прямо приехать к нам в Россию? Я так не думаю. Они хоть раз здесь были? Нет. Сомневаюсь, что они будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию», — заявила Тарасова.

Ранее стало известно, что Дюамель и Вертью попали в список из 333 граждан Канады, которым запрещено въезжать в Россию. Решение было принято МИД России в ответ на санкции канадской стороны.

Тесса Вертью является трехкратной олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Столько же раз она завоевывала золото чемпионата мира. Меган Дюамель в парном катании взяла одно золото ОИ и дважды стала чемпионкой мира

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО
В Кремле ответили на вопрос о датах визита Путина в Китай
В Китае предрекли США неминуемый крах
В США испытали новую систему РЭБ для F-16
Стоявший за утечкой секретных документов США получил их на военной базе
Представители Японии, США и Южной Кореи осудили запуск ракеты КНДР
Девушка встретила неожиданного гостя на свадьбе подруги и испортила торжество
Российский офицер опроверг популярный миф о работе артиллерии в зоне СВО
ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении
В ДНР заявили о готовности украинских пленных рассказать о своих преступлениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.