Тарасова оценила запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады

Тарасова заявила, что канадские чемпионки ОИ не будут страдать из-за запрета на въезд в РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила запрет олимпийским чемпионкам из Канады Меган Дюамель и Тесе Вертью на въезд в РФ. Ее слова приводит «Чемпионат».

«А они что, собирались прямо приехать к нам в Россию? Я так не думаю. Они хоть раз здесь были? Нет. Сомневаюсь, что они будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию», — заявила Тарасова.

Ранее стало известно, что Дюамель и Вертью попали в список из 333 граждан Канады, которым запрещено въезжать в Россию. Решение было принято МИД России в ответ на санкции канадской стороны.

Тесса Вертью является трехкратной олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Столько же раз она завоевывала золото чемпионата мира. Меган Дюамель в парном катании взяла одно золото ОИ и дважды стала чемпионкой мира