Двоим олимпийским чемпионкам из Канады запретили въезд в Россию

Олимпийским чемпионкам из Канады Дюамель и Верчью запретили въезд в Россию

МИД России запретил канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тесе Вертью въезд в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Олимпийские чемпионки и победительницы первенств планеты попали в список из 333 граждан Канады, в отношении которых введены такие санкции. Решение было принято российским министерством в ответ на санкции канадской стороны.

Ранее Оттава расширила санкции против России. Отмечается, что ограничения коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, среди которых связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» лица.

Тесса Вертью является трехкратной олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Столько же раз она завоевывала золото чемпионата мира. Меган Дюамель в парном катании взяла одно золото ОИ и дважды стала чемпионкой мира.

