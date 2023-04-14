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10:27, 14 апреля 2023Спорт

Медведев извинился за поведение на турнире ATP в Монте-Карло

Медведев извинился перед Зверевым, что «вел себя как говно» в матче турнира в Монте-Карло

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев извинился за поведение на турнире серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я себя как говно вел, извини», — обратился россиянин к своему сопернику, немцу Александру Звереву.

Медведев и Зверев встретились в матче третьего раунда. Россиянин обыграл представителя Германии со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Всего теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. В четвертьфинале российский спортсмен сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Также на турнире продолжает борьбу еще один россиянин, Андрей Рублев. Он вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

Дарья Коршунова
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