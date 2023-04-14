Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Монте-Карло
Даниил Медведев
2:1
Завершен
Александр Зверев
Монте-Карло
Манчестер Юнайтед
2:2
Завершен
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Коламбус Блю Джекетс
0:1
1-й период
live
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0
1-й период
live
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
0:0
1-й период
live
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
01:39, 14 апреля 2023Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал Masters 1000 в Монте-Карло

Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего раунда он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Тем самым Медведев в восьмой раз обыграл Зверева на турнирах ATP. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне. Призовой фонд турнира превышает 5,7 миллиона евро.

13 апреля Андрей Рублев также вышел в четвертьфинал турнира серии Masters. Он за 1 час 30 минут обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В следующем матче 25-летний Рублев сыграет против Яна-Леннарда Штруффа.

В 2023 году Медведев завоевал два титула подряд. Сначала он выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме, затем стал лучшим на соревнованиях в Дохе. В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хакеры установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга
Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна
Мадуро послал к черту представителя США
Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами
Убийцы семьи из трех человек получили сроки в Подмосковье
КНДР впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету
Глава Пентагона пообещал предотвратить новую утечку данных
Спасшийся из пасти бегемота мужчина рассказал о своем опыте
Украинский военный рассказал о не умеющем стрелять подкреплении
Турция продолжит импортировать газ из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.