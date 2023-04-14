Медведев вышел в четвертьфинал Masters 1000 в Монте-Карло

Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего раунда он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Тем самым Медведев в восьмой раз обыграл Зверева на турнирах ATP. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

В четвертьфинале российский теннисист сыграет с датчанином Хольгером Руне. Призовой фонд турнира превышает 5,7 миллиона евро.

13 апреля Андрей Рублев также вышел в четвертьфинал турнира серии Masters. Он за 1 час 30 минут обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В следующем матче 25-летний Рублев сыграет против Яна-Леннарда Штруффа.

В 2023 году Медведев завоевал два титула подряд. Сначала он выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме, затем стал лучшим на соревнованиях в Дохе. В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.