Немецкий теннисист Зверев обвинил Медведева в нечестной игре

Немец Зверев назвал россиянина Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире

Немецкий теннисист Александр Зверев обвинил россиянина Даниила Медведева в неспортивном поведении. Его слова передает Tennisnet.

Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире. «Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать», — заявил немецкий спортсмен и отметил, что крайне разочарован по этому поводу.

Медведев и Зверев встретились в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин победил представителя Германии со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После игры Медведев извинился перед Зверевым за то, что вел себя на корте «как говно».

ATP не стала полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.