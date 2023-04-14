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19:40, 14 апреля 2023Культура

Netflix представила трейлер фильма о темнокожей Клеопатре и возмутила египтян

Платформа Netflix представила трейлер фильма о темнокожей Клеопатре и возмутила египтян

Американская кино-платформа Netflix представила трейлер документального фильма «Царица Клеопатра» и вызвала волну недовольства в Египте. Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Зрителей возмутил выбор актрисы на роль правительницы, о чем они написали в соцсети Twitter. В проекте Клеопатру сыграла темнокожая артистка Адель Джеймс.

Отмечается, что в Египте авторов документальной картины обвинили в афроцентризме и фальсификации исторических фактов. Создатели «Царицы Клеопатры» объяснили участие Джеймс в фильме теорией о том, что у Клеопатры было африканское происхождение.

Известно, что после выхода трейлера к фильму «Царица Клеопатра» в интернете появилась петиция с призывом отменить выход картины. Обращение подписали более 50 тысяч человек.

Сергей Равин
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