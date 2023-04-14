Украину предупредили о риске санкций со стороны МОК

Депутат Журова предупредила Украину о санкциях со стороны МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести санкции в отношении Украины и запретить спортсменам страны выступать под своим флагом в случае если правительство продолжит вмешиваться в дела спорта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Она также напомнила, что такие случаи уже были.

«У МОК есть такая опция, как лишение команды аккредитации, приостановка членства в организации. В таком случае спортсмены этой страны могут участвовать в Олимпиаде, но в нейтральном статусе. В частности, так происходит тогда, когда правительства стран вмешиваются в дела МОК. И такое уже было неоднократно», — сказала Журова.

По ее словам, в случае если Украина продолжит вмешиваться в дела спорта, указывать, с кем именно могут соревноваться ее спортсмены, пытаться диктовать, кто имеет право участвовать в Олимпиаде, МОК может прибегнуть к санкциям в отношении страны.

«Это очень плохая тенденция, когда страна пытается указывать, с кем могут или не могут соревноваться ее спортсмены. Допустим, люди из двух таких команд попали в финал, полуфинал. И что дальше? Срывается сетка вещания, это крайне невыгодно МОК, спонсорам. Так что допускать вмешательство политики в спорт, действительно, нельзя ни при каких обстоятельствах», — подчеркнула политик.

Ранее стало известно, что Минспорта Украины запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, опубликовав соответствующий указ на своем сайте. В ответ на это МОК заявил, что украинское правительство не в праве решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.