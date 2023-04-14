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21:17, 14 апреля 2023Спорт

Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре

Медведев заявил, что обвинивший его в нечестной игре Зверев живет в собственном мире
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на обвинения немца Александра Зверева в нечестной борьбе. Его слова в Twitter приводит журналист Джеймс Грей.

«Саша живет в своем собственном мире. Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», — заявил Медведев.

Ранее 14 марта Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных теннисистов в мире. «Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать», — заявил немецкий спортсмен и отметил, что крайне разочарован по этому поводу.

Медведев и Зверев встретились в матче третьего раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин победил представителя Германии со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

ATP не стала полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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