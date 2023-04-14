Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Ян-Леннард Штруфф
Монте-Карло
Тулуза
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|31-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|29-й тур
Сочи
Завтра
16:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Урал
Завтра
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
13:54, 14 апреля 2023Спорт

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Рублев обыграл немца Штруффа и вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут.

В полуфинале 25-летний Рублев встретится с победителем в паре Тейлор Фриц — Стефанос Циципас. Соперник россиянина определится в матче, который пройдет 14 апреля в 14:05 по московскому времени.

Также на турнире продолжает борьбу первая ракетка России Даниил Медведев. Отечественный теннисист обыграл представителя Германии Александра Зверева и пробился в четвертьфинал, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.