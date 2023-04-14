Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Россиянин Рублев обыграл немца Штруффа и вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут.

В полуфинале 25-летний Рублев встретится с победителем в паре Тейлор Фриц — Стефанос Циципас. Соперник россиянина определится в матче, который пройдет 14 апреля в 14:05 по московскому времени.

Также на турнире продолжает борьбу первая ракетка России Даниил Медведев. Отечественный теннисист обыграл представителя Германии Александра Зверева и пробился в четвертьфинал, где сыграет с датчанином Хольгером Руне.