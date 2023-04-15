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00:06, 15 апреля 2023Спорт

Агент российского игрока НХЛ объяснил его участие в акции в поддержку ЛГБТ

Агент Тренина заявил, что он участвовал в ЛГБТ-акции из чувства долга перед «Нэшвиллом»
Яков Тренин

Яков Тренин. Фото: Steve Roberts / Reuters

Шуми Бабаев, агент российского нападающего «Нэшвилл Предаторс» Якова Тренина, заявил, что игрок участвовал в акции в поддержку ЛГБТ в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из чувства долга перед командой. Его слова приводит «РБ Спорт».

Агент рассказал, что клуб заступился за Тренина в октябре 2022 года, когда власти Чехии угрожали запретить въезд российским хоккеистам на товарищеские матчи в Праге. «В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг», — пояснил Бабаев.

Тренин вместе с другими игроками «Нэшвилла» вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем с «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла 6 апреля в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.

Андрей Стрельцов
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