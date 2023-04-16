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04:44, 16 апреля 2023Наука и техника

Найден новый подход для быстрого срастания костей

PNAS: найден подход для быстрого срастания костей без имплантации биоматериалов

Фото: joel bubble ben / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Питтсбургского университета нашли новый подход для быстрого срастания костей без имплантации костной ткани или других биоматериалов. Выводы исследования опубликованы в журнале PNAS.

Авторы использовали устройство, напоминающее ортодонтическую проволоку для выравнивания зубов. На животной модели мышей с серьезными повреждениями черепа специалисты установили эту технологию, чтобы аккуратно растянуть череп вдоль швов, активируя скелетные стволовые клетки. Результаты показали, что у взрослых мышей методика восстановила повреждения черепа, которые не смогли бы зажить сами по себе.

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Чтобы проследить происходящие в этот момент механизмы, команда применила секвенирование одноклеточной РНК и микроскопию в режиме реального времени. Оказалось, что количество стволовых клеток в расширенных швах животных выросло в четыре раза.

Однако отмечается, что метод был эффективен только при лечении двухмесячных мышей со зрелостью скелета — этот возраст соответствует молодости у людей. Но подход не сработал у десятимесячных подопытных, что равно среднему возрасту людей. Исследователи объясняют это тем, что у старых грызунов количество стволовых клеток в швах очень низкое, поэтому технология не так действенна.

Теперь ученые изучают, как их открытие можно применять для разработки новых направлений терапии людей, причем не только для травм черепа, но и переломов длинных костей, например, бедренной кости.

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Елена Апазиди
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