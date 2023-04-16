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14:46, 16 апреля 2023Из жизни

Принц Гарри поговорил с отцом «по душам» и решил посетить его коронацию

The Sun: принц Гарри поговорил с отцом, королем Карлом III, и решил посетить коронацию

Фото: Toby Melville / Reuters

Принц Гарри поговорил «по душам» с отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем принял решение посетить его коронацию. Об этом пишет газета The Sun.

По данным источников, отец и сын пообщались, и на данный момент у обеих сторон есть «готовность и желание помириться». Отмечается, что событие будет первым разом, когда принц Гарри воссоединится со своей семьей с тех пор, как его мемуары «Запасной» «потрясли королевскую семью».

Ранее сообщалось, что Карл III решил использовать свою предстоящую коронацию для примирения членов монаршей семьи. До этого сообщалось, что принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган Маркл и детей. Это произойдет потому, что на день церемонии, 6 мая, приходится четвертый день рождения первенца герцога и герцогини Сассекских, принца Арчи.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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