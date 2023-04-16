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13:01, 16 апреля 2023Спорт

Тарасова оценила введенные Зеленским санкции против российских спортсменов

Тарасова заявила, что российские спортсмены не обратят внимания на санкции Зеленского

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист заявила, что отечественные атлеты не должны обращать внимание на решение украинской стороны. «Что, кто-то собирался ехать на Украину? Контора пишет... не собираемся мы туда» — подчеркнула она.

Зеленский ввел санкции против российских спортсменов 15 апреля. Среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, футболист московского ЦСКА Игорь Акинфеев, фигуристы Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова. Согласно документу, ограничительные меры будут действовать 50 лет.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

Анастасия Борисова
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