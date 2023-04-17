Мужчина инсценировал вооруженное похищение девушки и сделал ей предложение

Австралиец инсценировал похищение возлюбленной в Ливане и сделал ей предложение

Житель австралийского города Сидней инсценировал вооруженное похищение возлюбленной во время поездки в Ливан, после чего сделал ей предложение руки и сердца. Видео произошедшего опубликовала в TikTok сестра мужчины по имени Талия.

На записи видно, как Ванесса наслаждается кофе на заднем сиденье автомобиля недалеко от города Энфех. Неожиданно автомобиль останавливают мужчины в балаклавах. Они вытаскивают женщин, угрожая им муляжами пистолетов, затем завязывают девушке глаза, пересаживают ее в другой автомобиль и увозят, после чего снимают с ее глаз повязку.

Неожиданно начинает играть живая музыка, и возлюбленный Ванессы Адам встречает ее с букетом цветов и предлагает ей выйти за него замуж. Девушку переполняют эмоции: она одновременно всхлипывает и смеется.

Талия рассказала, что Ванесса всегда хотела, чтобы ей сделали предложение в Ливане, и была искренне счастлива.

В комментариях мнения пользователей о спорном предложении разделились. Некоторые сочли его ужасным, другие — веселым и оригинальным.

Ранее сообщалось, что 48-летний канадский телеведущий и писатель Роз Уэстон потратил два года на написание мемуаров, чтобы сделать необычное предложение руки и сердца возлюбленной, Кэтрин Холланд, в последней главе. Он хранил последнюю главу в тайне, заявив, что собирается впервые прочитать ее вместе с возлюбленной и их дочерью, когда закончит мемуары.