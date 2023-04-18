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18:36, 18 апреля 2023Спорт

Непомнящий оценил победу в седьмой партии матча за титул чемпиона мира

Гроссмейстер Непомнящий назвал седьмую партию матча за титул чемпиона мира напряженной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил победу в седьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Его слова с пресс-конференции приводит «Чемпионат».

Непомнящий назвал игру очень острой и напряженной. «Я не могу сказать, что чувствую себя уставшим. После выходного чувствовать себя посвежевшим — это нормально. Но, кажется, если в зоне отдыха сейчас будет диван, то я использую его по назначению», — добавил он.

Ранее 18 апреля 32-летний Непомнящий одержал победу в седьмой партии матча за мировую шахматную корону. Россиянин повел в счете — 4:3.

Непомнящий второй раз принимает участие в чемпионате мира. В декабре 2021 года он проиграл Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Позднее норвежец отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации.

Дарья Коршунова
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